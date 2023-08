"Heart": il cuore di Perotti in una mostra In foto i bimbi di Zanzibar. A loro il ricavato

Il fotoreporter Graziano Perotti, inviato di Magazine Travel Globe, ha trovato l’associazione Amici di Zanzibar e del Mondo odv su internet. "Aveva in programma un workshop fotografico di gruppo a Zanzibar e voleva passare a trovarci – racconta la presidente Rosanna Rondelli –. E’ infatti venuto alla nostra scuola 3 volte, è rimasto colpito dall’ambiente e ha realizzato un servizio fotografico ai bambini. E’ rimasto turbato dai piccoli disabili. Ha fatto emozionare tutti".

Gli Amici di Zanzibar operano nell’isola di Zanzibar a Kiwengwa dal 2013 come gruppo di privati e dal 2016 come Associazione. “Abbiamo iniziato a sostenere l’Ospedalino con forniture di macchinari e di medicinali e la scuola governativa per l’ampliamento, la riqualificazione, la costruzione dell’impianto idrico, nonché la predisposizione delle scuole superiori – dice Rondelli –. A fine 2019 su un terreno datoci in concessione da Comune e Governo, abbiamo costruito una scuola, anche con una classe disabili; nostre la gestione e la direzione. Cerchiamo di dare una vita dignitosa a questi bambini, specialmente a quelli meno fortunati". Perotti vuole realizzare un libro per reperire fondi per l’ampliamento del progetto diversamente abili e ha già donato all’associazione 40 foto per una mostra itinerante. "Lo scopo è farci conoscere - dice Rondelli -. Lo ringraziamo per la disponibilità.

"C’era un cuore dipinto su una parete con la scritta Heart – dichiara il fotografo – è diventato il nome della mostra. Ho fotografato con il cuore e spero che arrivino aiuti per tutti quei bambini, anche disabili, che ne hanno bisogno". La mostra sarà visitabile fino a venerdì nei locali della Pro Loco di Marina di Grosseto. Da sabato, e fino al 3 settembre, sarà allestita a Follonica, al Casello Idraulico.