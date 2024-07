Gossip (mondiale) in Toscana: Harry Styles ha una storia d’amore con una ragazza in Maremma?

Grosseto, 3 luglio 2024 – La pop star mondiale Harry Styles è in Italia da qualche giorno, e dopo gli avvistamenti a Roma e i video che lo riprendono nel reparto surgelati della Coop di Orbetello, arrivano le prime segnalazioni dal sud della Maremma, nel Comune di Monte Argentario. Il cantautore e attore inglese, ex membro della nota band One Direction, sarebbe stato visto più volte aggirarsi nei ristoranti della Costa d'Argento in compagnia di alcuni coetanei e di una ragazza del luogo con la quale sarebbe nata una presunta storia d’amore.

Harry Styles a fare la spesa alla Coop di Orbetello

Styles, che su Instagram conta 47 milioni di follower e centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo, già nel 2021 è stato avvistato sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver terminato le riprese di 'My Policeman' a Londra, per poi soggiornare in uno dei più iconici hotel a 5 stelle della zona. E proprio tra il verde delle colline maremmane e l’azzurro brillante del mare dell'Argentario sarebbe avvenuto il primo incontro con la nuova fiamma.

Un amore nato in Toscana che sarebbe già stato reso pubblico, con alcuni avvistamenti della coppia in ristoranti e pizzerie della zona. Ma non solo. La pop star, noto anche per le sue improvvisate da anti divo - come dimostrano le fotografie che lo immortalano a Roma prima a fare shopping per la casa, poi al concerto dei The Smile e pochi giorni fa al mercato di Porta Portese, mentre passeggiava per le bancarelle -, si sarebbe concesso anche delle cene con gli amici della ragazza in locali molto popolari della Maremma.

Harry Styles ai 65esimi Grammy Awards (Foto Ansa)

Solo voci o qualcosa di più concreto? Non chiaro perché il cantante britannico, mai accompagnato da guardie o da un assistente, si trovi in Italia. Forse si sta dedicando a un nuovo progetto? O è semplicemente in vacanza?

La star internazionale, infine, sembrerebbe anche intenzionata ad acquistare una casa sempre in terra maremmana. Le prime indiscrezioni indicano Viterbo come meta prescelta, ma la decisione potrebbe virare su una location più vicina alla costa, e perché no, più vicino alla sua nuova presunta fidanzata. Ciò che è certo, è che non sarà dunque più così raro continuare ad avvistarlo nelle sue attività quotidiane.