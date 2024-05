Harry Styles a Firenze, l’incontro con un fan in Oltrarno

Firenze, 30 maggio 2024 – Ha solo 30 anni, eppure sembra una vita che Harry Styles è… Harry Styles. Icona per uno stuolo di fan in tutto il mondo che lo adorano, tra le altre cose, anche per il suo garbo, la gentilezza che dimostra sempre quando incontra un fan. Al quale chiede – sempre cortesemente – di non fare selfie, ma non nega un “grazie del benvenuto” e un abbraccio.

La foto postata su Instagram è di Leonardo Bianchi che del cantante, già idolo quando militava negli One Direction e poi come solista, è un fan di quelli sfegatati. E sembra che nelle chat dei fan girasse già da un paio di giorni la notizia di un avvistamento di Harry Styles a Firenze fin da lunedì, quando etra stato notato in zona Uffizi. In questi casi il fan si mette a cercare alla cieca. E l’autore di questo scatto è stato fortunato perché dopo aver battuto inutilmente le strade più celebri di Firenze, l’incontro è avvenuto in Oltrarno, fuori da un piccolo supermercato. Al suo “benvenuto” Styles, a spasso come un turista qualsiasi, ha risposto ringraziando e abbracciando l’emozionatissimo fan. In fondo è anche per questo suo modo di essere che lo amano in tanti.