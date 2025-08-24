Grifone, vinta la prima. Sconfitto il Poggibonsi

CALCIO
Il Grosseto vince la sua prima amichevole precampionato battendo il Poggibonsi 3-1 allo Zecchini. Allenamento congiunto per la formazione di Indiani che esce alla distanza. Tutto nella ripresa. E’ il quarto minuto quando i biancorossi entrano in area di rigore del Poggibonsi finché la palla non arriva a Carlotti che stoppa e di sinistro calcia sotto la traversa. Al 29 però il Poggibonsi pareggia. Disattenzione della linea del Grosseto con un lancio di El Dib per Kean Dosse che lascia scorrere, si inserisce dalle retrovie Skerma che insacca per l’1-1. A sette minuti dalla fine però il Grosseto torna avanti, imbeccata di Brenna per Riccobono che a tu per tu col portiere avversario insacca il 2-1. Al 40’ la difesa dei giallorossi si complica la vita, Carlotti recupera palla in area senese e a tu per tu col portiere invece di calciare serve Marzierli che a porta vuota insacca per il 3-1.
GROSSETO: Cardelli, Della Latta, Sacchini, Gerardini, Sabelli, Disanto, D’Ancona, Cichy, Benedetti, Gonnelli, Ciraudo. A disposizione: Musardo, Santarelli, Corallini, Marzierli, Riccobono, Sartorelli, Shenaj, Bellini, Carlotti, Ampollini, Brenna, Ferronato. All. Indiani.
POGGIBONSI: Baracco, Ponticelli, Mazzolli, Borghi, Gonzi, Corzani, Boriosi, Pippi, Ndiaye, Bruni, Nobile. A disposizione: Cerone, El Dib, Skerma, Stianti, Kean Dosse, Biagiotti, Resuttana, Corcione, Cicali, Bettarini, Maiello. All. Poggi. Reti: 4’st Carlotti, 29’st Skerma, 38’st Riccobono, 40’st Marzierli.