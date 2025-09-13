Grifone in cerca di riscatto. FolloGavo per la conferma

Voglia di immediato riscatto in casa Grosseto, intenzioni di proseguire sulla giusta strada in casa Follonica Gavorrano. La seconda giornata di campionato del girone E di serie D pone sul piatto, per le due formazioni maremmane, due sfide non semplici. Il Grifone, dopo il passo falso all’esordio sul campo del Seravezza Pozzi, domani apparirà davanti al pubblico dello Zecchini con l’imperativo di battere il Foligno: gli umbri però non partono battuti, avendo vinto domenica scorsa. Gli umbri sono tornati in D fondendosi in estate con la Fulgens, splendida seconda dietro il Livorno nello scorso campionato. L’allenatore, Manni, è quello che ha guidato la Fulgens e la squadra ha molte individualità importanti come Khribech, Tomassini, Pupo Posada, Schiaroli. Sarà sicuramente un impegno tosto proprio per la qualità dell’avversario, ma il Grifone è chiamato a riscattare prontamente lo stop patito all’esordio. In casa mineraria invece il morale è alto dopo la vittoria col Cannara che, seppur all’ultimo tuffo, ha regalato tre punti. La prestazione è stata altalenante ed oggi c’è subito un test importante visto come i ragazzi di Baiano saranno a Poggibonsi. Tanti ex in casa Follonica Gavorrano, dal ds Galbiati, al tecnico Baiano, al portiere Pacini, per una sfida che potrebbe portare altri tre punti a Lo Sicco e soci, visto come i senesi hanno ringiovanito molto, ma a patto che la squadra sia costante durante tutti i novanta minuti.