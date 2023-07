Giovanni Lamioni raddoppia Guiderà la Confartigianato sia regionale che provinciale

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea congressuale di "Confartigianato Imprese Grosseto" per il rinnovo delle cariche elettive. Giovanni Lamioni è stato confermato alla presidenza dell’associazione grossetana. Svolgerà il suo ultimo mandato per i prossimi quattro anni, al fianco del direttore Mauro Ciani. Ma non finisce qui: l’imprenditore maremmano Giovanni Lamioni, da qualche giorno, è stato eletto anche neopresidente di Confartigianato Imprese Toscana, subentrando a Luca Giusti che si è dimesso dalla presidenza del direttivo regionale per impegni personali. Una carica importante che Lamioni onorerà come ha promesso di fronte all’assemblea elettiva. Tutti i nuovi eletti sono detti entusiasti del nuovo compito (per alcuni si tratta anche di una riconferma) che hanno detto che proverranno ad assolvere con impegno e abnegazione. Ma ecco tutte i componenti del nuovo consiglio di Confartigianato Imprese Grosseto: Il consiglio direttivo è composto da Alessandro Andreucci (impianti idraulici); Giacomo Berti (edilizia); Gabriella Anna Maria Cartella (artigianato artistico, oreficeria); Marco Coppola (panificatore); Massimiliano Di Rosa (edilizia); Emiliano Fommei (autoriparazioni); Luca Grechi (edilizia); Michela Hublitz (alimentazione); Maurizio Marraccini (assicurazione); Luca Martini (impianti elettrici); Elisa Minocci (Impianti elettrici); Riccardo Modesti (informatica); Luca Pecci (autoriparazioni); Mauro Peruzzi Squarcia (autotrasporti); Giulia Vegni (autoriparazioni). I delegati di area sono: Riccardo Biondi (autoriparazioni) e Cristiano Pacini (edilizia) per l’area Amiata; Maria Mecarozzi (turismo); Silvia Cherubini (autoriparazioni) per l’area Colline Albegna e Fiora; Livio Bistazzoni (somministrazione), Massimiliano Bianchi (edilizia) per l’area sud. Stefano Peggi (pasticceria) e Gianni Renieri (edilizia) per l’area nord. Alessandro Pareti (acconciatore) e Stefano Sagina (comunicazione) per l’area grossetana. Il collegio dei revisori dei conti è composto da: Luca Ciabatti, Christian Sensi; Enrico Trebbi; Lorenzo Bellettini; Federico Rustici. Il collegio dei probiviri è formato da: Renato Amorosi; Angelo Galeotti; Roberto Capecchi; Vasco Nerozzi; Fernando Rabazzi. I gruppi di opinione: Stella Bevilotti (Donne Impresa); Dominga Tammone (Giovani Imprenditori); Roberto Malfetti (Anap).