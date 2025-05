Giorgieri sul nuovo centro di raccolta: "Allora, avevamo ragione"

FOLLONICA"Con non poca sorpresa leggo le dichiarazioni di Danilo Baietti, che definisce il progetto del nuovo centro di raccolta "un passo fondamentale per rendere Follonica una città sempre attenta all’ambiente e alla sostenibilità". Devo dire che sono d’accordo! Peccato che si tratti dello stesso identico progetto che Baietti ha osteggiato in ogni modo". A parlare è Mirjam Giorgieri (foto), consigliera comunale dell’opposizione, che in un comunicato uscito ieri torna a mettere in luce le contraddizioni all’interno delle recenti dichiarazioni dell’attuale vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti (Fd’I) riguardo la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti. La consigliera ricorda che questo progetto, con gli stessi contenuti e finalità, era stato presentato dalla giunta Benini nel luglio del 2023 e che Baietti, all’epoca consigliere di minoranza, "lo definiva pubblicamente un progetto dai "costi esorbitanti mascherati nella Tari", accusandomi di voler scaricare la spesa sulle bollette dei cittadini e dipingendo lo spostamento del centro come un capriccio della giunta Benini". La consigliera di minoranza, sempre all’interno del comunicato, cerca anche di comprendere i motivi per cui ora l’assessore (e il resto della Giunta) abbia deciso cambiato idea sul progetto: il primo è la possibilità di aggiudicarsi i fondi europei FESR che coprirebbero 80% dei finanziamenti del progetto, lasciando solo il restante 20% a carico della Tari e quindi dei cittadini. Il secondo è che "Il nuovo centro di raccolta è parte integrante di un quadro più ampio e il suo spostamento è indispensabile per poter realizzare il project financing legato alla cittadella. Proprio quello stesso project financing che Baietti ha scelto di non votare, proprio perché non condivideva lo spostamento del centro". La consigliera Giorgieri conclude con un suo personale giudizio "Oggi sembra che abbia cambiato idea. E, per certi versi, non posso che esserne contenta: avevamo ragione".