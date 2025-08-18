Fuochi d’artificio. Anche per i rapporti fra giunta e opposizione

Il sindaco la definsice "una serata indimenticabile" che "ha richiamato migliaia di persone sul lungomare, impegnando tanti volontari che l’Amministrazione ringrazia", ma per i consiglieri di opposizione Andrea Pecorini, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri e Francesca Stella ci sarebbe da chiarei una cosa: "E’ vero – chiedono proprio al sindaco – che la giunta, con congiunti al seguito, e il capo di gabinetto (dipendente del Comune) hanno seguito lo spettacolo dei fuochi artificiali – creandosi un palco d’onore: l’area di sparo, quella vietata a tutti, senza autorizzazioni né dispositivi di protezione?".

Insomma, dopo i fuochi ad accendersi è la polemica.

Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessora al Turismo Azzurra Droghini sottolineano le "giornate intense e ricche di eventi grazie al programma del Follonica Summer Nights e alle numerose iniziative delle associazioni ma in particolare della Proloco" e ringraziare anche "chi lavora ogni giorno per la nostra comunità e per l’accoglienza dei numerosi visitatori che abbiamo il piacere di ospitare".

I consiglieri di opposizione, però, hanno qualcosa da ridire appunto sul ’come’ gli assessori (o alcuni di loro) hanno seguito lo spettacolo, ovvero – secondo loro – in una zona che avrebbe dovuto essere vietata a tutti per motivi di sicurezza.

"Sono stati anche invittai più volte ad allontanarsi – dicono i consiglieri –, ma sono rimasti lì, perché quando ti senti intoccabile, il ’divieto di accesso’ è solo un cartello da selfie. Non solo hanno violato le regole, ma hanno pure mostrato che chi comanda può fregarsene davanti a tutti. Ora abbiamo chiesto al sindaco di confermare tutto e spiegare perché si sono piazzati in zona vietata e dire se ci saranno provvedimenti".