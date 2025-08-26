Follonica Gavorrano. Ecco le nuove maglie

Adidas ha firmato nuovamente le nuove divise del Follonica Gavorrano. La società mineraria, fresca di esordio nella Coppa Italia di serie D, ha presentato le nuove maglie per la stagione 2025/26. Il club ha presentato i kit con cui scenderanno in campo tutte le formazioni biancorossoblù nella nuova annata, a partire proprio dal match giocato domenica scorsa dall prima squadra tra le mura amiche contro il Camaiore, vinto 1-0 con una rete di Mutton.

I completi sono stati presentati assieme alla proprietà durante la serata inaugurale della Sagra del Tortello e della Bistecca di Bagno di Gavorrano, evento enogastronomico che si terrà fino a stasera nel giardino della Casa del Popolo in via Marconi a Bagno di Gavorrano. Ieri sera intanto è stata presentata la Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma, con tutte le squadre dei Piccoli Amici, dei Primi Calci, dei Pulcini e degli Esordienti. Questa sera altra serata di presentazioni; infatti sarà il turno del Settore Giovanile del Follonica Gavorrano (Giovanissimi A e B, Allievi A e B e Juniores), della squadra femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano, delle prime squadre di Follonica Gavorrano e Scarlino e della Juniores dello Scarlino.

Intanto la squadra di Baiano ha ripreso proprio oggi la preparazione in vista del primo round del tabellone di Coppa Italia di serie D, quando sarà impegnata a Ostia, contro i viola dell’Ostiamare. In settimana i minerari potrebbero valutare di allenarsi qualche volta sul campo sintetico, in quanto i laziali hanno un terreno di gioco artificiale: i ragazzi di Baiano per abituarsi ai rimbalzi del sintetico, quindi, in questi giorni potrebbero valutare qualche seduta lontana dai campi d’allenamento utilizzati abitualmente.