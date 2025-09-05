FolloGavo, ultimo acquisto. Arriva il difensore Crasta

CALCIO

Ultimo colpo di mercato prima dell’inizio del campionato per il Follonica Gavorrano. I minerari hanno preso il difensore classe 2005 Mario Crasta. Giovane centrale ma già con grande esperienza, che può ricoprire anche il ruolo di braccetto. In carriera ha giocato anche come terzino e mediano, viste le sue caratteristiche che lo rendono abile anche in costruzione di manovra, oltre all’aggressività nell’andare a recuperare il pallone. Nato a Nola, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha completato tutta la trafila. Nella stagione 2023/24 ha disputato un’annata in Serie D nella Nocerina, mentre nella scorsa stagione ha giocato nel campionato Primavera con il Monza. Nel precampionato è inoltre sceso in campo nell’amichevole giocata al Malservisi-Matteini tra Follonica Gavorrano ed Empoli Primavera. "In quell’occasione ho potuto già intravedere qualcosa di questo gruppo e del bellissimo terreno di gioco – commenta Mario Crasta –. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità, è una squadra seria dove si può far bene con delle belle strutture. É un piacere giocare con mister Baiano, che ci può dare tantissimi consigli. Io voglio dare il massimo contributo, spero di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società".