"Festival "Grande Estate", Federico Buffa racconta "Italia Mundial" al Teatro Moderno di Grosseto"

Ultimo appuntamento oggi alle 21.30 con il festival "Grande Estate" con una variazione: a causa dell’allerta meteo diramata dalla Regione, Federico Buffa racconterà "Italia Mundial" non più sul palco del Giardino dell’Archeologia ma su quello del teatro Moderno che può quindi accogliere 1000 spettatori (l’ingresso resta gratuito). Il giornalista, volto noto di Sky, racconta, con la regia di Marco Caronna e l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi, l’indimenticabile vittoria della Nazionale azzurra ai mondiali di calcio di Spagna del 1982, quando l’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. L’evento è promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacoli.

Il Giardino dell’Archeologia mercoledì sera ha invece ospitato lo show di Gabriele Cirilli e i circa 400 posti disponibili sono andati ben presto esauriti facendo sollevare qualche protesta da parte di chi una volta arrivato al cancello non è potuto entrare.

"Spettacoli come quelli di Cirilli e Buffa richiedono spazi molto simili a quelli teatrali – spiega l’assessore Riccardo Megale –, per questo non sono stati portati in piazza come i concerti. D’altra parte, però, oltre ai 400 posti all’interno ce n’erano molti altri disponibili dall’affaccio di via Saffi e dalle Mura, per questo avevamo chiuso la strada al traffico vietando anche la sosta delle auto. Le norme sugli spettacoli che devono essere rispettate sono chiare e rigide e il Comune ha dovuto seguire le prescrizioni della Commissione di pubblico spettacolo. Nello spazio interno non possono andare più di 400 persone, perché in caso di evacuazione devono restare libere aree grandi quanto quelle già occupate dagli spettatori".