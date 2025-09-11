’Festa di fine estate’. S.Giovanni delle Contee fra piatti tipici e musica

San Giovanni delle Contee si prepara a salutare l’estate nel modo migliore: con una festa che profuma di tradizione, allegria e buona cucina.

Da domani a domenica, la frazione del comune di Sorano si trasformerà in un vivace punto di ritrovo grazie alla ’Festa di fine estate’, organizzata con passione dal comitato festeggiamenti locale.

Dopo il successo del primo weekend, l’entusiasmo è alle stelle. "Il debutto è andato benissimo – raccontano gli organizzatori – il meteo ci ha dato una mano e il programma ricco ha fatto il resto. Siamo felici di aver visto tante persone partecipare e divertirsi".

Il cuore pulsante della festa? Lo stand gastronomico, attivo tutte le sere dalle 19.30. Un vero paradiso per i buongustai: pasta fresca fatta a mano con sughi preparati sul momento, carni selezionate e il grande ritorno della quaglia alla brace, un piatto che ha già fatto venire l’acquolina in bocca a molti.

Non mancherà la musica: ogni sera si alterneranno sul palco band e artisti di generi diversi. Grande attesa per domani per il ritorno della ’Tresca’, storica band folk che farà ballare e cantare con il suo sound travolgente. E sabato sera si alza il volume: spazio prima alla musica d’autore e poi alla dance con DJ Dino Brown, nome di punta della scena nazionale e star dei social con oltre 50mila follower.

Domenica il gran finale: nel pomeriggio spettacolo per grandi e piccoli con Paolo l’illusionista, a seguire la classica tombola da 1.500 euro e una serata danzante per chiudere in bellezza.

In poche parole: musica, spettacoli, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. La Festa di Fine Estate è pronta a conquistare tutti, ancora una volta.