Ferrovia, lavori tra le stazioni di Montalto e Alberese

Al via da questa sera, a partire dalle 23.30 i lavori sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia-Pisa. Gli interventi di manutenzione infrastrutturale riguarderanno il tratto tra le stazioni di Montalto di Castro e Alberese. Gli interventi, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane termineranno, sempre alle 23.30 di martedì 31.

Nello specifico saranno eseguiti lavori di manutenzione ai ponti ferroviari tra Montalto di Castro e Capalbio e demolito un cavalcaferrovia in località Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Questi lavori, se da un lato sono fondamentali per la sicurezza del tratto ferroviario, che attraversa la Maremma, dall’altro avranno delle ripercussioni sui treni regionali tra Roma, Grosseto e Pisa. I treni dalla Capitale saranno limitati a Civitavecchia e sostituiti con bus fino a Grosseto, e viceversa.

In sostanza chi si troverà a viaggiare da questa sera a martedì 31 da Roma a Grosseto compirà un viaggio in parte in treno, in parte su un pullman. Invece rimarrà regolare il tratto finale della linea ferroviaria, cioè la circolazione tra Grosseto e Pisa. I treni a lunga percorrenza saranno invece deviati via Firenze-Pisa. Dal primo al sei novembre le attività di cantiere ancora in corso comporteranno una riduzione di velocità sulla linea, di conseguenza alcuni treni regionali Roma-Grosseto- Pisa subiranno modifiche di orario. Tutti i sistemi di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.