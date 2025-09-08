Esplosione nei locali della Proloco: due feriti

Un forte boato, poi di nuovo il silenzio. È successo nella giornata di ieri a Pancole, frazione del Comune di Scansano, dove un’esplosione — con ogni probabilità causata da una fuga di gas — ha interessato i locali della Proloco, di proprietà comunale.

Per i soccorsi è immediatamente intervenuta la prima partenza dei Vigili del fuoco dalla sede centrale, insieme ai carabinieri e al personale del ’118’.

Due le persone rimaste ferite nell’incidente: un passante colpito dalle schegge dei vetri infranti di una finestra e il presidente della Proloco, che si trovava all’esterno della struttura dopo aver appena chiuso la porta d’ingresso.

I Vigili del fuoco, coordinati da un funzionario di servizio, hanno proceduto alle verifiche di stabilità dell’immobile.

Al termine dei controlli, i locali sono stati dichiarati inagibili. Le indagini per chiarire le cause dell’esplosione sono tuttora in corso. Fortunatamente, la gravità dei danni fisici si è rivelata comunque minore a quella che poteva essere.

"E’ stata una grande paura – ha detto in prima battuta la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi –. Poteva andare molto peggio, adesso ci sono da accertare le cause di questa esplosione e di conseguenza poi intervenire sulla struttura che ha riportato seri danni".