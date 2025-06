’Elisio’, una favola per riflettere

Domani alle 17.30 nella biblioteca comunale Chelliana, in via Mazzini, Ivana Danti presenterà il libro ’Elisio paladino di Madre Natura’ edito da Innocenti Editori. Saranno presenti gli autori Patrizia Pisino e Gianfranco Colella e l’editore Stefano Innocenti.

Il libro ha ricevuto il ’Premio speciale libro per ragazzi serie narrativa’ all’ottava edizione ’Premio internazionale Michelangelo Buonarroti’. È una favola moderna che coinvolge sia i piccoli che gli adulti. Narra di un posto lontano ma molto vicino a noi dove i bambini non sanno più come giocare insieme sul prato verde, ma preferiscono restare immobili ad osservare per ore interminabili il mondo virtuale di uno schermo.

Un luogo così freddo ed oscuro dove anche i genitori non sanno più come comunicare il loro amore ai loro figli presi come sono dal ritmo del lavoro, dove le persone ormai isolate non sono più nemmeno capaci di procreare. Ma un paladino di nome Elisio dal cuore e la mente fertile decide di salvare la sua città dal malvagio Egos che con l’inganno aveva ammaliato tutti sottomettendoli al suo volere. Sarà in grado Elisio di sconfiggere il malvagio ed astuto Ego? Forse con un aiuto? Di chi?

L’ingresso è libero e gratuito e l’incontro è adatto a tutta la famiglia.