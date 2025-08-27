Ecco ’Le chitarre da ripostiglio’. Musica in piazza Vittorio Veneto

SATURNIANuovo concerto per il Saturnia Festival con ’Le chitarre da ripostiglio’. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto a Saturnia. Prosegue il Saturnia Festival 2025 con un nuovo evento all’insegna della grande musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, dove saliranno sul palco ’Le chitarre da ripostiglio’ con lo spettacolo ’Dodici corde per il Festival’. Un duo di chitarristi che promette energia, ironia e tante emozioni musicali, tra canzoni, riff, citazioni e divagazioni. Musicisti del noto gruppo ’Musica da ripostiglio’, i due artisti vantano collaborazioni di prestigio con il regista Giovanni Veronesi e con attori come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria e Bobo Rondelli.

In questa speciale formazione in duo, proporranno un repertorio eclettico e coinvolgente che spazierà da Paolo Conte a Piazzolla, da Celentano a Mozart, fino a brani originali, senza mai rinunciare all’interazione col pubblico, cifra distintiva della loro musica. Un concerto gratuito e imperdibile, che arricchisce il cartellone della ventesima edizione del Saturnia Festival, confermando ancora una volta la volontà di portare nelle piazze del territorio mancianese spettacoli di qualità, capaci di unire tradizione, talento e divertimento.

Quella del gruppo ’Musica da Ripostiglio’, questa volta in chiave acustica con il duo di chitarre, è una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi (chitarra e voce) e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. In Italia hanno suonato in festival importanti come Festival di Chitarra di Ferentino, Acoustic Franciacorta, Festambiente, Sudtirol Jazz festival, Grey Cat Jazz Festival, Via Cava Festival, Sarteano Jazz Festival, Festambiente, Umbria FolkFestival. All’estero si sono esibiti in Polonia, Germania, Inghilterra, Francia, Mali, Brasile e Svizzera. Teatro, radio, televisione e uscite discografiche per i Musica da Ripostiglio, che per l’occasione suoneranno in due a Saturnia per una serata piena di ironia ed entusiasmo.