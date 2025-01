Grosseto, 20 gennaio 2025 – Una donna di 58 anni è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Siena dopo essere stata investita da un’auto a Grosseto, in via Aurelia Antica. Sul posto Automedica di Grosseto, e ambulanza Croce Rossa di Grosseto Blsd. La donna è stata trasportata alla piazzola Pegaso2 per immediato trasporto in elicottero a Siena. Sul posto la Polizia Municipale