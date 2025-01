Gli cade la benzina e prende fuoco: gravi ustioni su tutto il corpo, portato d’urgenza a Pisa

Paganico (Grosseto), 19 dicembre 2025 – Paura in un bosco a Paganico. Intorno alle ore 13 di domenica 19 gennaio, un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso 2 al Centro grandi ustionati di Pisa.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe acceso un fuoco per mangiare. Per cause ancora da chiarire, gli è caduta della benzina che è esplosa e il 65enne è stato preso in pieno dal fuoco.

L’uomo è stato trasportato alla piazzola di Paganico con l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Paganico e da lì è stato poi affidato ai sanitari dell’elisoccorso Pegaso 2 che l’hanno trasportato al Centro grandi ustionati di Pisa in codice 3, ovvero gravi condizioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.