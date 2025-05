Mercato coperto, ci siamo. Via libera alle modifiche. Niente aperture serali estive

FOLLONICASi è svolta ieri l’ultima seduta del consiglio comunale di Follonica. Tra i molteplici temi che sono stati dibattuti, ci sono state anche le modifiche al regolamento del MeQ (Mercato coperto di qualità). Le modifiche proposte e illustrate dall’assessore Stefano Boscaglia si concentrano soprattutto sulla riduzione degli orari di apertura delle attività presenti all’interno del mercato. Queste variazioni comportano l’eliminazione dell’apertura serale estiva e la diminuzione delle giornate di apertura straordinaria. L’assessore ha tenuto a precisare che si tratta di modifiche condivise dagli stessi esercenti del MeQ che hanno richiesto questa riduzione per via delle difficoltà nel trovare personale per le ore serali.

Sebbene approvando le modifiche, il consigliere Giacomo Manni (gruppo Misto) ha ricordato che il progetto di riqualificazione della struttura del mercato completo non è ancora concluso perché sono ancora necessari diversi interventi come il miglioramento della rete fognaria e la riqualificazione delle strade che la circondano. Il consigliere ha inoltre proposto di incentivare gli eventi "show cooking" attraverso collaborazioni con gli istituti scolastici (specialmente quelli alberghieri) della provincia per avvicinare i giovani al mondo della gastronomia.

Invece è molto più critica la posizione della vicepresidentessa del consiglio Francesca Stella (Pd) che ha espresso perplessità sulle modifiche proposte che ha ritenuto "restrittive", in particolare la riduzione degli eventi annuali che venivano fatti in collaborazione con l’amministrazione che passano da venti a dieci, di cui solo cinque strettamente legati alla gastronomia. Ha poi aggiunto che anche la soppressione delle aperture serali, nonostante comprenda le motivazioni legate ad esigenze famigliari degli esercenti, rappresenta una riduzione del servizio offerto a cittadini e turisti.

Il dibattito è continuato con un intervento del consigliere Sandro Marrini (Fratelli D’Italia) che ha invece evidenziato la necessità di non trascurare gli altri commercianti e ristoratori del centro cittadino e ha proposto che gli eventi "tagliati" dal nuovo regolamento siano spostati in altri spazi urbani del centro o dei quartieri periferici. Alla fine, nonostante le precisazioni e addizionali, le modifiche al regolamento del MeQ sono state approvate all’unanimità.

Gabriele Pasquini