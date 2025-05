Lavori nella piazza: "Fuori tempo massimo". L’attacco dell’ ex Bartalini

CASTEL DEL PIANO"I lavori alla Piazza? Fuori tempo massimo". Lo afferma l’ex sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini (foto). "Mi piange il cuore a vedere Castel del Piano in queste condizioni – commenta Bartalini, che oggi ricopre il ruolo di capogruppo di opposizione - mi sono sempre limitato a commenti superficiali perché conosco bene la situazione del Comune e le difficoltà che ci sono, ma oggi non si può più stare in silenzio, non vedo impegno, non si vede programmazione".

In questi giorni anche a Castel del Piano si sono notati turisti e un traffico più elevato, allora Bartalini si chiede: "Certo che i lavori andavano fatti, ma – si domanda – perché non programmarli prima? Mi auguro che almeno per il primo maggio sia riaperta la strada".

Piazza chiusa al traffico ha delle ripercussioni sulle attività commerciali del centro. "Questo provoca un danno non solo al paese, ma penso alle attività commerciali, mi immagino la loro felicità, quando in queste occasioni c’è un po’ di " movimento " si chiude e divide in due il paese. – prosegue - Ci auto gloriamo tanto di aver tagliato l’erba, come dicono loro, dopo anni di abbandono, in una zona del paese perché c’era un evento ciclistico, e si lascia le piazze, i parchi e le vie in condizioni pietose, l’amministrazione pubblicizza il taglio dell’erba a Montenero d’Orcia quando non è nemmeno a metà".