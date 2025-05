Danza nel Golfo. C’è il Gran Prix. Città di Follonica

FOLLONICAArriva il 5° Grand Prix Città di Follonica, con la danza protagonista da oggi a domenica prossima, al Palagolfo. "Torna l’attesissimo appuntamento con il Grand Prix Città di Follonica, giunto alla sua quinta edizione. Il Palagolfo di Follonica (via Raffaello Sanzio) ospiterà una spettacolare competizione di danza sportiva patrocinata dal Comune di Follonica, in collaborazione con il Cibs (Comitato Italiano Ballo Sportivo) e l’Ido (International Dance Organization)" dice il sindaco Matteo Buoncristiani. L’evento vedrà in pista oltre 4mila esibizioni, distribuite su tre piste e due campi gara, con atleti dai 4 ai 60 anni, provenienti da tutta Italia e da 7 paesi stranieri (Francia, Grecia, Lettonia, Montenegro, Polonia, Ungheria, Ucraina).

Il programma si articola in quattro giornate dedicate a diverse discipline: oggi danze caraibiche (coppie, solo, bachata, salsa); domani Street dance (hip hop, battle, disco dance); sabato e domenica: danze accademiche (classica, modern, jazz) e coreografiche (latin style, free style, gruppi…).

Sabato sera sarà il momento clou, con la Evening Session: un gala di eleganza e talento in cui i migliori ballerini si sfideranno per aggiudicarsi il prestigioso Grand Prix Trophy. In palio per alcune categorie anche borse di studio, premi in denaro e trattamenti defaticanti offerti da DiBiase – Scuola Massaggi. Non solo una gara, ma una vera festa della danza, con la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali, media, tv e giornali. L’organizzazione è come sempre curata dalla scuola di danza Odissea 2001 di Grosseto, diretta dal maestro Massimo Grifoni. A coordinare la manifestazione sarà la maestra Alessia Barni, entusiasta di accogliere a Follonica una grande comunità fatta di ballerini, coach, famiglie e appassionati, che daranno energia e colore alla città, coinvolgendo anche ristoratori e albergatori del territorio. Per informazioni: Alessia Barni, 347.0845339.