Occhio al portafoglio, prezzi in aumento. A Grosseto poche eccezioni

Grosseto, 17 gennaio 2025 – Nel capoluogo maremmano il 2024 si è chiuso con un aumento dei prezzi al consumo sia rispetto al mese precedente (+0,2%) sia rispetto al dicembre 2023 (+1%). Aumentano quasi tutti i costi dai prodotti alimentari, dell’abbigliamento, mobili e arredi fino ai carburanti. In controtendenza invece vini, verdura e piccoli elettrodomestici. Per l’avvocato grossetano Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, l’andamento locale è in linea con quello nazionale.

“A far aumentare i generi alimentari è in primo luogo il rapporto domanda offerta – dice Festelli – e poi il prezzo del carburante, che incide su tutta la filiera alimentare. Inoltre per il 2025 si prospettano ulteriori aumenti legati ai costi dell’energia, a livello nazionale si parla di un + 8% rispetto all’anno precedente”.

“Il problema reale – continua Festelli – non è tanto l’andamento dei prezzi che pure aumentano, ma il potere di acquisto dei consumatori che è fermo da anni”.

E tra le spese in costante crescita c’è anche quella per le assicurazioni sulle auto. settore dove la provincia grossetana vanta il poco invidiabile record di essere da sempre fra le più care. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, nella regione le tariffe Rc auto continuano a crescere tanto è vero che, a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Grosseto occorrevano, in media, 557,27 euro, vale a dire il 5,4% in più rispetto a sei mesi prima. Guardando all’intera regione, inoltre, emerge che per più di 53.000 automobilisti toscani che hanno denunciato un incidente con colpa nel 2024 scatteranno ulteriori aumenti legati al peggioramento della classe di merito. Se nella regione la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di incidenti con colpa è pari al 2,34% del totale, in provincia di Grosseto la percentuale arriva al 2,64%. Questa peculiarità maremmana, cioè Rc auto più care, Festelli la spiega così: “Credo che i fattori siano due. In primo luogo abbiamo un’inadeguatezza strutturale delle strade che incide sulla frequenza degli incidenti. L’altro aspetto è legato alla scarsa concorrenza delle Compagnie assicurative che non spinge a rimodulare a ribasso i prezzi”.