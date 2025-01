Ferito mentre taglia pianta. Paura per un trentenne soccorso con Pegaso

Ieri mattina, a Pieve Fosciana, un giovane di 30 anni, L.F., è rimasto seriamente ferito, mentre insieme a un suo amico stava tagliando un albero in un terreno di sua proprietà, in località Lezza, sulla destra strada provinciale 72 in direzione Castiglione. Un lavoro effettuato già tante volte dal giovane esperto in lavori agricoli, ma che questa volta è stato probabilmente tradito dalla pianta, forse già scalzata dal vento a livello del terreno e dunque non visibile.

L’allarme è stato dato dall’amico e prontamente è intervenuta un’ambulanza, il cui personale ha poi allertato il 118 che ha fatto intervenire l’elicottero Pegaso, che è atterrato in un terreno vicino a dove è avvenuto l’incidente, per poi dirigersi al Cisanello di Pisa. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi previsti.

In giornata le condizioni del giovane si sono rilevate migliori del previsto, come hanno riportato anche i familiari, che lo hanno potuto vedere. Il ferito è vigile e ha sensibilità negli arti del corpo, aspetti che hanno fatto tranquillizzare tutti. E’ probabile che abbia riportato qualche frattura per cui potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

La notizia dell’incidente agricolo si era diffusa subito a Pieve Fosciana dove la famiglia è conosciuta e immediatamente il sindaco Francesco Angelini e la presidente del Consiglio comunale e assessore Annarita Fiori si sono interessati sulle condizioni del giovane rivolgendosi direttamente alla famiglia. Le notizie arrivate dal Cisanello nel tardo pomeriggio hanno rasserenato la comunità pievarina, che auspica ora la pronta guarigione del giovane e un suo sollecito ritorno a casa.

Dino Magistrelli