Batterio in mare, scatta il divieto di balneazione a Follonica. Il tratto interessato

Follonica (Grosseto), 7 agosto 2024 - Un'ordinanza di divieto di balneazione tra il pennello di via Cerboli ed il bagno Giardino a Follonica è stata firmata questo pomeriggio dal sindaco. Il provvedimento, precauzionale e preventivo, si è reso necessario in seguito alle analisi condotte da Arpat che hanno rilevato batteri di Escherichia coli.

Domattina, 8 agosto, Arpat ripeterà le analisi: in caso di esito favorevole si potrà revocare prontamente il divieto di balneazione. Si attende dunque l'esito delle nuove analisi, previste appunto per domani e che faranno luce sul tratto specifico tra il pennello di via Cerboli ed il bagno Giardino.