Coppa Italia, turno superato. Il FolloGavo passa di rigore

LIDO DI OSTIAI calci di rigore sorridono al Follonica Gavorrano. La formazione di mister Baiano sbanca il campo dell’Ostiamare 6-4 dopo i penalty, dopo che l’incontro era terminato 1-1. Minerari che passano quindi al secondo turno di Coppa Italia di serie D e si presenteranno col morale alto domenica per l’inizio del campionato. Prima frazione di marca Ostiamare. Al 30’ si vede in avanti il Follonica Gavorrano, che nella prima frazione deve badare più a difendere sulle sortite offensive dei padroni di casa: Giordani stacca di testa, ma la sfera termina docile tra le braccia di Vertua. Poi al 35’ Pacini si supera sulla punizione calciata da Spinosa, ben indirizzata verso l’incrocio. Colpo di reni dell’estremo difensore e palla in angolo. La prima frazione termina sullo 0-0, mentre la ripresa si apre ancora con una parata di Pacini al 4’ sul rasoterra di Gueye. Passa un minuto e il Follonica Gavorrano trova il vantaggio: Rovere si libera sulla destra e trova la testa di Mutton, che non sbaglia e porta il parziale sullo 0-1. Vantaggio che però dura poco: Badje in area salta Rovere che lo atterra, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Vianni batte Pacini, che indovina l’angolo ma non ci arriva per un soffio. Sul punteggio di nuovo sul pari all’11’ arriva il tiro di Spinosa che termina a lato. Al 13’ Pacini si supera ancora sulla botta di Greco direttamente da calcio piazzato, deviando la palla in angolo. Al 19’ Badje carica il destro da fuori, con la palla che si dirige verso l’incrocio. Pacini vola e devia in angolo. Al 47’ Gueye recupera palla e invola verso la porta, Remedi si immola e salva il risultato con un grande intervento. Ai rigori la spuntano i biancorossoblù: l’errore di Gueye fa passare il Follonica Gavorrano.Ostiamare: Vertua, Orfano (42’ st Marrali), Piroli, Giordani, Vianni, Gueye, Badje (31’ st Rasi), Lazzeri (29’ st Vagnoni), Greco, Spinosa, Tesauro (40’ st Felici). All. D’Antoni.Follonica Gavorrano: Pacini, Rovere (31’ st Arrighi), Bernardini (48’ st Bellini), Marino (16’ st Bianchi), Mutton (22’ st Maltoni), Pimpinelli (25’ st Proietti), Remedi, Fremura, Pescicani, Lo Sicco, Giordani. All. Baiano. Reti: 5’ st Mutton, 8’ st Vianni rig.