Consorzio di bonifica. Incontro con gli studenti del "Bernardino Lotti"

Il Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa, rappresentato dal presidente Francesco Filippi e dal direttore Roberto Benvenuto, ha incontrato gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto Bernardino Lotti, sia dell’indirizzo professionale, sia del chimico-geotecnico, per un’importante sessione formativa sulle attività del consorzio. L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare agli studenti il ruolo del Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa nella gestione delle acque, sia in situazioni di emergenza sia nelle attività ordinarie di prevenzione e tutela della risorsa idrica. Il territorio di Massa Marittima è gestito in parte dal Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa e in parte dal Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud.

"Questo incontro – commentano la sindaca Irene Marconi e l’assessora alla Pubblica istruzione, Sara Montemaggi – rappresenta il primo di una serie di incontri informativi e visite guidate che ci auguriamo possano offrire ai nostri studenti un’opportunità concreta per conoscere da vicino il lavoro di questi enti fondamentali per la gestione del territorio".