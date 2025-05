Confartigianato. Corso gratuito

Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto in partenariato con l’agenzia Sistema Formazione & Servizi Avanzati presenta un’importante opportunità formativa gratuita rivolta a giovani e adulti in cerca di occupazione: il corso Tecnico delle operazioni di magazzino, interamente finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Pr Fse+ 2021-2027 e parte integrante del progetto regionale Giovanisì. Il corso si inserisce nella filiera strategica Trasporti e Logistica, un settore in costante crescita che richiede figure qualificate e competenti.

"La logistica è uno dei settori in maggiore espansione e richiede competenze sempre più specifiche – afferma Cristina Frascati (nella foto), direttrice di Formimpresa –. Con questo corso vogliamo offrire una concreta possibilità di formazione e inserimento lavorativo per chi è fuori dal mercato del lavoro, con un percorso costruito in stretta collaborazione con le imprese del territorio".

Il corso attivato è per Tecnico delle operazioni di magazzino, qualifica professionale 4° livello Eqf e avrà una durata di 600 ore (aula, laboratorio, stage e orientamento). Si svolgerà nella sede di Formimpresa, in via Monte Rosa 26, a Grosseto. Iscrizioni entro martedì 20. Il percorso formativo combina teoria e pratica, con uno stage aziendale e un approccio ’learning by making’ che facilita l’ingresso nel mondo del lavoro. Il corso rilascia una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare allo 0564 419544 oppure allo 0564 419640.