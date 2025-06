Con lo scooter contro un’auto, grave un marittimo. Si ribalta con il caterpillar mentre lavora: ferito

Due incidenti ieri mattina a Monte Argentario, di cui uno sul lavoro. Il primo è avvenuto poco dopo le 8.30 fra un’auto e uno scooter sulla Sp 161. Ad avere la peggio un uomo di 55 anni che alla guida dello scooter stava raggiungendo il porto turistico di Cala Galera per iniziare la giornata lavorativa. Per cause in corsi di accertamento da parte della Polizia municipale, si è scontrato con un’auto uscita da una delle stradine che si trovano sulla Provinciale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto con traumi alle gambe. Le sue condizioni, stando a quanto appreso, sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire l’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.

Il secondo intervento del 118 è stato attivato per un infortunio sul lavoro avvenuto poco dopo le 10 a Porto Ercole, in via dei Molini, nei pressi del campo sportivo. Coinvolto un uomo alla guida di un caterpillar, con il mezzo che si è ribalto dopo una curva. La persona ferita, un uomo di 55 anni, è stata trasportato al Pronto soccorso di Grosseto per accertamenti. In questo caso sono intervenuti l’automedica di Orbetello, l’ambulanza della Croce rossa, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Attivati anche i tecnici del servizio Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavori, trattandosi – appunto – di un infortunio sul lavoro.