Incidente al supermercato. Operaio alla guida del muletto schiacciato da un pancale

Lui, alla guida di un muletto. Una mattina come tante, nel piazzale di un supermercato. La manovra di scarico, il compattatore da sistemare a terra. Poi qualcosa sarebbe andato storto. Il macchinario — pesante, ingombrante — sarebbe scivolato giù dalla pedana del camion. E avrebbe travolto l’operaio, colpendolo agli arti inferiori. È successo ieri mattina, intorno alle 9.30, nel piazzale del Conad di Castiglion Fiorentino, in via Martiri di Nassiriya. Un uomo a terra, ferito. Le urla, la corsa, la richiesta di aiuto. In pochi minuti, l’intera area si è trasformata in una scena di emergenza.

I primi a intervenire sono stati i dipendenti del punto vendita, che hanno assistito il ferito e allertato immediatamente i soccorsi. Poi, uno dopo l’altro, sono arrivati i mezzi di emergenza: l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, una squadra dei vigili del fuoco. Vista la dinamica e le condizioni dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. L’elicottero è atterrato in una zona sicura nei pressi del supermercato. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. Era cosciente, le sue condizioni sono state giudicate serie ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Come previsto in questi casi, è stato attivato anche il Pisll dell’Asl Toscana sud est, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I tecnici hanno effettuato i rilievi, documentato l’area dell’incidente e avviato gli accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Tutta la dinamica resta da verificare e dovrà essere ricostruita con precisione nelle prossime ore. Secondo una prima ipotesi, il compattatore sarebbe caduto durante la fase di scarico, ma sarà l’inchiesta a chiarire con esattezza cosa sia accaduto, se ci siano state criticità tecniche, errori di manovra o condizioni operative da approfondire. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa.

Il piazzale del supermercato è rimasto parzialmente chiuso per tutta la mattinata. Intorno, transenne, nastro bianco e rosso, operatori al lavoro, cittadini fermi a guardare. Una scena che, purtroppo, non è nuova. In provincia di Arezzo gli infortuni sul lavoro restano numerosi: secondo i dati più aggiornati, si registrano in media quasi tre incidenti ogni giorno. Quello di ieri è finito sotto gli occhi di tutti, tra la spesa, i carrelli e la routine quotidiana.