Schiacciato dal trattore. Lotta per la vita a 47 anni

di Claudio RoselliMONTERCHIFinito sotto la ruota di un trattore. Un operaio 47enne di origine albanese, ma residente con la famiglia a Le Ville di Monterchi, sta lottando fra la vita e la morte al policlinico delle Scotte di Siena a seguito delle gravi conseguenze riportate nell’incidente sul lavoro in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata di ieri. Sono quindi ore di apprensione non soltanto – ovviamente - per i suoi cari, ma anche per la locale azienda agricola all’interno della quale presta la sua opera. Mezzogiorno era trascorso da una quarantina di minuti, sotto il sole cocente di una giornata decisamente estiva, quando si è verificato il sinistro nella località di Villamagra, una zona di campagna situata poco prima dell’ingresso a Le Ville provenendo da Sansepolcro; a quanto risulta, lo sfortunato dipendente si sarebbe trovato a bordo del mezzo agricolo condotto da un’altra persona, quando a un certo punto – per motivi ancora da accertare - avrebbe perso l’equilibrio, cadendo improvvisamente a terra: una ruota del trattore lo ha allora travolto, procurandogli lesioni alquanto serie all’altezza del bacino. L’altro uomo che era assieme a lui si è immediatamente accorto di quanto era successo e soprattutto della delicatezza della situazione, per cui non ha esitato nel dare l’allarme: il 118 ha inviato l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, che ha provveduto a stabilizzare l’uomo, ma il compito principale – in circostanze del genere – è quello che spetta all’elisoccorso Pegaso, atterrato nelle vicinanze dell’accaduto per caricare il ferito e per trasportarlo in codice rosso nella struttura sanitaria del capoluogo senese, dove i sanitari si sono riservati la prognosi, sperando che l’evoluzione possa essere positiva. Sul posto si sono recati anche gli incaricati della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) della Asl Toscana Sud Est e i carabinieri della Stazione di Pieve Santo Stefano: i colleghi di Monterchi erano infatti già impegnati in paese per i rilievi di un incidente stradale dai risvolti per fortuna non gravi, con soltanto qualche ferita di lieve entità e un po’ di apprensione per una donna che stava circolando in auto. Spetterà quindi ai militari dell’Arma pievani il compito di ricostruire con esattezza quanto avvenuto a Villamagra, in attesa di notizie dalle Scotte.