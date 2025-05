Incidente sul lavoro a Molin Nuovo. Si ferisce gravemente con il trattore sbattendo contro un pezzo di ferro

EMPOLIUn trauma cranico e al bulbo oculare. Sono le drammatiche conseguenze del grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina a Molin Nuovo, frazione di Empoli. La vittima un uomo di 54 anni, di origine straniera, che stava svolgendo delle attività con un trattore in un terreno lungo via Senese Romana - sr 429. A quanto appreso il lavoratore di una fattoria della zona al momento dell’incidente non si trovava sopra il mezzo agricolo, ma avrebbe sbattuto contro qualcosa di sporgente che era sul trattore: probabilmente sul pezzo di ferro che unisce la motrice al rimorchio, ferendosi gravemente. L’operaio, insieme ad altri colleghi, stava lavorando in un terreno che si trova tra la nuova e la vecchia strada regionale 429. Sul rimorchio erano state caricate diverse presse di fieno. Per cause da accertare il 54enne ha urtato contro il pezzo ferroso riportando un trauma cranico e all’occhio sinistro.

L’allarme è stato dato poco prima delle 11. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza infermieristica delle Pubbliche Assistenze di Empoli e Castelfiorentino e l’automedica. Attivato immediatamente anche l’elisoccorso Pegaso, che è stato fatto atterrare poco distante dal luogo dell’incidente. Al momento dei soccorsi, il lavoratore era incosciente, ma respirava autonomamente. Una volta stabilizzato è stato trasferito sull’elisoccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi.

Sul posto, per ricostruire la dinamica ed effettuare tutte le verifiche del caso, sono intervenuti anche gli operatori dell’Asl per la prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro. Il settore agricolo, in particolare, è quello dove si registra il numero più alto di casi. Il Pisll (servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) della Asl Toscana centro è molto attivo su questo fronte con campagne informative e corsi di formazione e prevenzione. Tuttavia in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro restano ancora molte lacune da colmare.

Irene Puccioni Irene Puccioni