Con l’auto nel canale. Urta segnali stradali al mercato. Poi precipita fuori strada

GROSSETOGiornata impegnativa per i vigili del fuoco maremmani: quelli del Comando di Grosseto sono intervenuti a Castiglione della Pescaia in via Orsa Maggiore, a seguito di un incidente stradale. Un’autovettura, dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento. Il conducente è unico occupante, uscito autonomamente dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale per i rilievi del caso. I pompieri hanno provveduto al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area.

L’autovettura era alimentata a benzina e gpl: è stata quindi messa in sicurezza anche la bombola, evitando ulteriori rischi. I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti al Km 205 dell’Aurelia, corsia sud, per l’incendio di un’autovettura Citroën C4, una monovolume alimentata a metano. A bordo viaggiavano padre e figlio che, quando hanno visto il fumo proveniente dal veicolo, hanno prontamente accostato in una piazzola di sosta e abbandonato l’auto senza riportare conseguenze.

La squadra è intervenuta verificando le condizioni di salute degli occupanti, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area anche tramite l’utilizzo di termocamera per la verifica della temperatura del serbatoio di gpl dell’auto e scongiurando la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante. Non si registrano feriti. Sul posto presente anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.