Potenziamento del sistema elettrico, incontro fra Enel e Comune

La sindaca Elena Nappi ed i responsabili degli uffici tecnici Fabio Menchetti e Simone Montagner hanno incontrato il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Grosseto e provincia Santino Madia, il capo tecnico di area Andrea Paoloni, i referenti di affari istituzionali e di comunicazione di Enel per la Toscana per fare il punto sul piano di investimenti e di interventi in corso ed in programma, con focus specifico sulle potenziali criticità delle attività nonché sui benefici per il sistema elettrico che deriveranno dalle attività operative da parte di E-Distribuzione.

"Tra i dati esposti dall’azienda – si spiega –, anzitutto le numerose attività di manutenzione preventiva effettuate nell’ultimo triennio sul territorio comunale e l’analisi di due episodi di disservizi circoscritti, verificatisi durante l’estate, l’azienda ha presentato anche un quadro aggiornato sui lavori previsti per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: la società elettrica investirà, infatti, circa un milione di euro per proseguire nel piano di automatizzazione e digitalizzazione delle cabine elettriche ed effettuerà due importanti operazioni di rinnovo cavi e restyling dorsali elettriche di media tensione, rispettivamente lungo la linea Valdiloro, in zona Paduline, per circa 500 metri di lunghezza e in un tratto della linea Val di Cannucce, strada delle Collacchie, tra Roccamare e il Villaggio La Vela, per un’estensione di 930 metri. L’obiettivo è di calendarizzare e intervenire con azioni mirate per proseguire nel piano di restyling ed efficientamento continuo della rete elettrica, anche per prevenire laddove possibile disservizi e distacchi, migliorando l’affidabilità del servizio".

La sindaca ha sottolineato che il Comune ha continue interazioni con il gestore dell’energia elettrica per concordare e programmare le attività più importanti in modo da garantire una sempre migliore qualità di servizi erogati a cittadini, operatori e turisti in ogni momento dell’anno".