Con ’Domus Socolatae’ una storia che profuma di cacao

Da oggi a giovedì 30 e poi da giovedì 1 all’11 maggio e di nuovo il 30 e 31 maggio, la collezione di fragranze al cacao firmate Domus Socolatae sarà protagonista al ’Welcome Point’ di Vetrina Toscana in Corso Carducci 25, nella bottega di Confcommercio. L’appuntamento con Domus Socolatae è in programma anche dal 1 all’8 giugno.

A volte sono i gesti più semplici a dare inizio alle storie più sorprendenti e così è nato Domus Socolatae. Dietro a questo profumo – antico, profondo, evocativo – ci sono Rita Lotti e Massimiliano Cavazzoni, fondatori nel 2018 di una linea di fragranze ispirate al loro B&B Domus Socolatae, una residenza d’epoca a Follonica trasformata in rifugio elegante, accogliente, per viaggiatori sensibili e curiosi.

Per due anni hanno lavorato alla creazione di profumi su misura: tailor made fragrances con un tratto comune – il cacao – realizzati in serie limitata in un laboratorio artigianale di Piombino. Oggi questa collezione, che comprende cosmetici, profumi per la persona e per la casa, conquista il mercato e arriva per la prima volta a Grosseto.

"Il cioccolato è il leitmotiv della nostra vita – racconta Rita Lotti –. In Toscana, il suo arrivo nel XVII secolo è per opera dei Medici e ha dato vita a una vera e propria tradizione del gusto e della raffinatezza. E oggi, nella storia contemporanea di Domus Socolatae, il cacao torna protagonista di una narrazione che unisce memoria personale e sensibilità globale.

Rita e Massimiliano hanno infatti esteso la loro visione fino all’isola di Principe, una delle due isole della Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe dove hanno creato una casa lungo il fiume per viaggiatori di tutto il mondo, promuovendo un turismo sostenibile, etico, autentico.