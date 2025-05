Comitato ’Salviamo Talamone’: "Troppo degrado, pericoli seri"

Appello del comitato Salviamo Talamone al Comune di Orbetello affinché vengano "immediatamente predisposti interventi di messa in sicurezza su tre punti nevralgici del territorio talamonese", secondo loro attualmente in condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità. "A pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, che vedrà migliaia di turisti e residenti frequentare le coste del porto garibaldino, non è più tollerabile il silenzio dell’Amministrazione comunale di fronte al degrado che interessa sia la balaustra della scala di accesso al Bagno delle Donne, arrugginita, instabile e priva di manutenzione da oltre un decennio, nonostante le segnalazioni di cittadini e associazioni. Oltre a questa preoccupano le mura sovrastanti la spiaggia del Cannone, già oggetto di un parziale crollo nei mesi scorsi, a seguito di una frana, e mai adeguatamente transennate né consolidate. Infine la medievale Rocca Aldobrandesca che versa in stato di abbandono da decenni e continua a essere ignorata da qualunque piano di recupero e valorizzazione. Tre situazioni distinte con un unico comune denominatore: il pericolo per la sicurezza delle persone, l’inerzia dell’amministrazione. Il Comune non può continuare a ignorare queste emergenze".

"A Talamone servono manutenzione, decoro e prevenzione – dicono ancora dal Comitato –. Serve un intervento immediato per evitare che il territorio venga ancora una volta abbandonato a se stesso, proprio nel momento dell’anno in cui Talamone si prepara ad accogliere villeggianti da tutta Italia, perché oltre a costituire un evidente pericolo per la sicurezza di residenti e turisti, le criticità strutturali di Talamone rappresentano una seria minaccia per il tessuto economico locale. Le spiagge del Cannone e del Bagno delle Donne, tra le più frequentate della zona, rischiano di essere interdette proprio nei mesi di maggiore affluenza, con gravi ricadute per le attività balneari, ricettive commerciali. La stessa Rocca Aldobrandesca, se opportunamente valorizzata, potrebbe essere un volano di sviluppo culturale e turistico: lasciarla nel degrado significa rinunciare a una fonte di ricchezza per l’intera comunità. Se Talamone perde attrattività e sicurezza a rimetterci non sono solo i cittadini, ma anche le imprese del territorio che vivono di turismo, accoglienza e servizi. Chiediamo al Comune di Orbetello di non sprecare altro tempo prezioso".