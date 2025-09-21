"Circa 50 piante si sono seccate a Marina"

GROSSETO

L’associazione Grosseto al Centro ha presentato al Comune di Grosseto una formale istanza di accesso agli atti e di informazioni ambientali per fare piena luce su una cinquantina di alberelli che sono stati piantati in via Elba e via Eritrea a Marina di Grosseto, e che sono quasi tutti seccati. "Quanto è costata l’operazione di rimozione delle piante precedenti e della messa a dimora dei nuovi alberelli? – inizia l’associazione – Chi ha preso la decisione e sulla base di quali pareri tecnici? È stata valutata la reale idoneità di tali essenze a vivere in un contesto esposto a vento salmastro e sole diretto? Sono state avviate azioni di recupero o risarcimento a seguito della morte delle nuove piante?". Domande che Grosseto al Centro ha deciso di chiedere al Comune. "Anche questa vicenda, che riguarda la gestione del verde urbano e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, non può restare senza risposte chiare e documentate. La trasparenza amministrativa – sottolinea Matteo Della Negra, per Grosseto al Centro – è il primo passo per ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Vogliamo capire se siano state rispettate le buone pratiche tecnico-colturali e quelle contrattuali. Soprattutto, vogliamo sapere se e come l’Amministrazione comunale intenda porre rimedio a una scelta che appare discutibile sotto il profilo agronomico ed economico". Grosseto al centro continuerà a monitorare la vicenda e informerà la cittadinanza sugli sviluppi.