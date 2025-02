Centri trasfusionali, giornata speciale. I finanzieri diventano donatori di sangue

Ieri nei Centri trasfusionali della provincia si è tenuta una giornata dedicata alla donazione di sangue e plasma riservata agli appartenenti alla Guardia di finanza. L’evento, promosso dal Comando provinciale di Grosseto, guidato dal colonnello Nicola Piccinni, è stato organizzato in stretta sinergia con il Reparto di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Misericordia, diretto dalla dottoressa Silvia Ceretelli, per far fronte alla crescente esigenza di sangue avanzata dalle locali strutture sanitarie. Il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale, per questo numerosi militari hanno risposto all’appello. Anche questa volta, infatti, sul solco di analoghe iniziative intraprese in passato, i finanzieri hanno scelto di andare oltre alle quotidiane attività d’istituto con una manifestazione concreta di vicinanza al territorio, a testimonianza dello stretto legame che lega le Fiamme gialle alla Maremma. "Ringraziamo la Guardia di finanza che grazie a queste iniziative contribuisce in modo concreto alla raccolta di sangue e plasma e compie un’attività di promozione del valore generale della donazione. Sottolineiamo come questo intervento vada a beneficio di tutti i centri di raccolta della provincia", dichiarano Silvia Ceretelli e Luigi Destefano, rispettivamente direttrice del reparto di Immunoematologia e Medicina trasfusionale di Grosseto e direttore della omologa Unità di Orbetello. "La Guardia di finanza – dice il comandante Nicola Piccinni – è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di iniziative di solidarietà che rafforzano la coesione sociale mediante la condivisione dei valori fondanti".