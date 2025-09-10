’Cassero in Danza’, doppio evento

Il viaggio non solo fisico ma anche mentale, dentro le emozioni e gli stati d’animo che nei percorsi che facciamo scoppiano improvvisi o si sedimentano nel tempo. È questo il tema dell’ottava edizione di ’Cassero in Danza’ che oggi alle 21.15 nella sala Eden ospita il Gruppo e-Motion con “Girugiru” e la Compagnia polacca Zawirowania con “Tell us about the future”, un viaggio nella mente umana. In questa occasione la coreografa Francesca Selva presenterà per la prima volta uno studio inedito ’senza titolo’ a cui sta lavorando da alcuni mesi, una sorpresa per gli appassionati di danza che da tempo seguono il festival.

In “Girugiru”, un viaggio dentro il viaggio, i performer vengono condotti con continuità in dei luoghi procedendo lentamente nella medesima direzione. Esperimenti che riflettono il movimento del procedere dalla comunità al singolo individuo, dall’antropologia culturale alla mitologia personale, dalla drammatizzazione alla documentazione, dal testo all’immagine, dall’ensemble alla performance solista.

Lo spettacolo “Tell us about the future”, invece, è ispirato all’opera di Stanislav Lem, in particolare al suo romanzo “Solaris”. Questa performance fonde danza e visione futuristica e si concentra sul protagonista che, inviato su un pianeta alieno, si confronta da solo con i suoi ricordi, le sue paure e i suoi traumi.