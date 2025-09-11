’Cassero in Danza’ con due eventi

Terza giornata di spettacoli a ’Cassero in Danza’ con il doppio spettacolo in programma oggi dalle 21.15 nella sala Eden.

Una serata speciale che sarà aperta da uno studio inedito ’senza titolo’ della coreografa Francesca Selva che rappresenta un regalo della Compagnia residente per questa edizione del festival dedicata al tema del viaggio.

Il primo degli spettacoli in programma è ’La passeggiata’ ispirato al celebre dipinto di Marc Chagall, opera giovanile in cui il grande pittore si abbandona a una parentesi di felicità e ottimismo durante il difficile periodo della Prima guerra mondiale. Ad ispirare il lavoro di Laura Corradi è questa tela onirica in cui l’amore tra l’artista e la moglie Bella, raggiunge una forza così totalizzante da superare i limiti della realtà e spiccare il volo.

Seguirà lo spettacolo della Compagnia Tocnadanza ’D’ombra, una luce’ di cui è protagonista l’unico animale che sa qualcosa che il resto del mondo ignora: il gufo. L’ambientazione è la notte, il momento in cui il gufo può meditare e assecondare il suo movimento tumultuoso o forse un momento in cui si raggiungono stadi mentali gelatinosi e semiliquidi che mortificano ogni pensiero coraggioso e sano, come narra Henry D. Thoreau (Walden- ovvero vita nei boschi). Forse, il loro bubolare è l’"ululare dei pazzi". Forse è solo Natura.