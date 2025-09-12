Canoni di affitto. Bando comunale per i contributi

Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione del canone di locazione (in base a quanto previsto dalla legge 431/1998).

"I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (Dgrt 851/2025) – si spiega dal Comune –, potranno presentare le domande, scaricabili entro le di lunedì. La richiesta con la documentazione allegata, prevista dal bando, può essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica: [email protected], o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima".

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio segreteria chiamando i numeri 0566906246 o 0566906232, oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected] [email protected].

L’Ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~fbd794f9-35bb-41cb-affa-334bf58a2345~.html