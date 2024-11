Borghi cercati sul web, tra i più cliccati 7 paesi maremmani: in testa c’è Pitigliano

Grosseto, 2 novembre 2024 – I paesi che abbracciano la Maremma piacciono a un numero crescente di turisti e anche il web lo conferma. Pitigliano, Capalbio, Porto Ercole, Santa Fiora, Sovana, Montemerano, Giglio Castello: sono i 7 borghi che fanno guadagnare alla provincia di Grosseto il sesto posto nella classifica delle province più cercate sul web nel 2023, con una media di più di 160 mila ricerche mensili. Lo rivela lo studio “Borghi italiani online (Edizione 2024)”, che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale, realizzato da Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata. La città del Tufo, con questo nome è conosciuta Pitigliano, con 57.300 ricerche sul web si attesta prima nella classifica grossetana, seguono Capalbio con 45.500, Porto Ercole con 25.400, Santa Fiora con 15.100, Sovana con 9.900, Montemerano con 8.000 e conclude Giglio Castello con 1400.

Lo studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, Seed Digital, agenzia specializzata in Digital Marketing, e Change Media, l’agenzia che si occupa del content marketing del magazine, e analizza le ricerche effettuate sul web da gennaio 2020 a dicembre 2023 per individuare i borghi italiani più cercati e le tendenze di turismo legato a queste mete affascinanti e spesso poco conosciute.

Soddisfatto il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili che sul turismo e l’intercettare nuovi segmenti di viaggiatori ci sta lavorando assiduamente insieme alla sua squadra di governo e anche coinvolgendo direttamente i cittadini e i commercianti. Di recente il comune di Pitigliano in una conferenza stampa ha illustrato quella che è una nuova strategia di marketing turistico che parte dal basso, cioè con degli incontri con i cittadini. Ha tal proposito il Comune ha organizzato dei tavoli di confronto sul turismo in programma mercoledì 20, dalle 17 alle 20 con il termine delle iscrizioni venerdì 15.

“Ci siamo interrogati su come immaginiamo Pitigliano tra 10 o 20 anni – afferma il sindaco di Pitigliano – e di conseguenza su quale sia il modello di accoglienza turistica più adatto alla nostra realtà. In questo percorso vogliamo coinvolgere i nostri cittadini. Lo abbiamo iniziato a fare lanciando il questionario, e adesso faremo un ulteriore passo in avanti con lo strumento dei tavoli, che ci consente di allargare ulteriormente la riflessione”. Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente, con quasi 210 milioni di ricerche totali registrate negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il crescente desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici, ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita del 45% rispetto al 2020.

Nicola Ciuffoletti