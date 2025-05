Dall’uovo al pulcino. Il ciclo della vita mostrato ai bambini

Dall’uovo al pulcino, quando la scienza e la natura diventano materia di un progetto molto speciale.

Nicolò Sorrentino, residente a Santa Fiora e studente del corso in Agribusiness all’Università di Siena, ha attivato un progetto educativo davvero speciale con la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ’Pratesi’ di Santa Fiora in collaborazione con la maestra Lorella Tortelli e a darne notizia è il Comune di Santa Fiora guidato dal sindaco Federico Balocchi che si congratula con il giovane studente per l’originalità dell’iniziativa e anche il valore scientifico.

Praticamente gli alunni e le alunne della scuola primaria di Santa Fiora stanno studiando il ciclo della vita di una ’cellula uovo’, seguendo passo dopo passo il meraviglioso processo che porterà alla nascita dei pulcini. Durante il primo incontro, le uova sono state inserite in incubatrice. Dopo 7 giorni, con la tecnica della ’speratura’ (una torcia appoggiata all’uovo), potranno osservare se si è formato l’embrione.

L’osservazione verrà ripetuta al 14° e al 18° giorno, quando sarà necessario aumentare l’umidità fino ad arrivare al 21° giorno, quando assisteranno al momento più emozionante: la nascita dei pulcini.

"Un progetto – fanno sapere dall’amministrazione comunale di Santa Fiora – che unisce scienza, cura e stupore, valorizzando il legame con il territorio e con i giovani che scelgono di restituire valore alla propria comunità. Grazie Nicolò, e buon viaggio a tutte e tutti i piccoli esploratori della vita".