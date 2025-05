Modifiche alla circolazione. Teleriscaldamento, via al cantiere. Un progetto da 29 milioni di euro

Al via i lavori per la nuova rete di teleriscaldamento. Ad oggi rappresenta uno dei più grandi investimenti pubblici sull’Amiata per la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il progetto infatti ha un valore complessivo di oltre 29 milioni di euro e realizzato in gran parte grazie a fondi Pnrr. Con la realizzazione di questa infrastruttura sarà possibile portare il calore a circa tre quarti del territorio a costi molto vantaggiosi per cittadini e imprese.

Adesso siamo all’inizio dei lavori, i primi cantieri stanno per partire e il Comune guidato dal sindaco Marini (nella foto) sottolinea che "a causa dei lavori per la posa delle tubazioni principali via Roma sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia", probabilmente già dalle prossime ore. Il tratto interessato va dall’incrocio con via Risorgimento fino alla rotonda in piazza Indipendenza. È stata prevista una durata di questi lavori di circa un mese "e la data esatta di riapertura – si dice dal Comune – sarà comunicata successivamente".

E’ stata studiata una viabilità alternativa. Per i mezzi pesanti e autobus che provengono da Grosseto la deviazione è obbligatoria per Castel del Piano dal bivio di Begname (Sp 64/Sp 26), poi piazza Indipendenza e Sp 160. Mentre per i mezzi pesanti che provengono dalla Strada provinciale 7 Cinigianese la deviazione è prevista alla rotonda del Parco Donatori del Sangue sulla Sp 26 per Begname. Stessi percorsi anche nel senso opposto. Per il traffico urbano e i mezzi di emergenza ci sono delle differenze. La deviazione è su via Risorgimento e via dei Giardini (aperte temporaneamente a doppio senso), con uscita su Corso Toscana. Un lato di via Risorgimento e di via dei Giardini sarà interdetto alla sosta per garantire la sicurezza.

Infine il Comune di Arcidosso fa una mappa dei cantieri che saranno aperti nei prossimi giorni: Aiole – Monumento, Aiuole – Centrale Bagnore 3, Via del Peperino – Via di Montagna San Lorenzo, Via Roma e s Via della Madonna – Via degli Olmi. All’incirca a metà mese saranno aperti i cantieri "Centrale Bagnore 3 – Aiòle" e "Capannelle – San Lorenzo". Infine quello di Via Cavour e via di Centro Bagnoli.