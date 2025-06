Bicicletta, che passione. Torna ’Grinduro 2025’. Arrivano oltre 100 ciclisti

MASSA MARITTIMADopo il successo del 2024, Grinduro, circuito internazionale di eventi gravel, torna in Italia per la sua terza volta consecutiva: da venerdì a domenica sarà Massa Marittima ad ospitare questo festival di 3 giorni che unisce la passione per la bicicletta con un’atmosfera unica fatta di musica, cibo e una community di appassionati di tutto il mondo. Sono oltre 100 gli iscritti provenienti da tutto il pianeta e le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno dell’evento. Grinduro celebrerà a Massa Marittima il suo decimo anniversario con il format vincente che combina i migliori elementi di una gara di enduro in mtb con quelli di una pedalata in stile grave, nell’atmosfera da festival. Nell’iscrizione si può scegliere tra due opzioni: il Grinduro, lungo 100km circa con 1600m di dislivello e 4 prove speciali, ed il Grindurito, lungo 40km circa con 800m di dislivello. Non mancheranno in entrambi i format, panorami mozzafiato, gustosi ristori e la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo. "Accogliamo con piacere a Massa Marittima le cicliste e i ciclisti di Grinduro 2025 provenienti da ogni parte del mondo. – ha detto Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – Questo evento valorizza la vocazione naturale del nostro territorio per la bicicletta, grazie ai percorsi di assoluto livello immersi nella natura, ai servizi per il cicloturismo. Siamo felici di mettere a disposizione il Cassero Senese come location d’eccezione per questo evento, convinti che sarà un’edizione speciale, indimenticabile per tutti. Ringrazio gli organizzatori per aver creduto ancora una volta nel potenziale della nostra città".