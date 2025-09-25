’Bene Comune’. Primi progetti sul tavolo

Rigenerazione urbana, nasce il progetto del comitato ’Orbetello Bene Comune’. Il piano è stato presentato durante l’assemblea nell’ex chiesa di Sant’Antonio. Un’azione voluta dal comitato nato sei mesi fa con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella politica locale. Il piano in questione è indirizzato al recupero di spazi verdi, edifici storici e monumenti, con l’obiettivo "di migliorare lo stato di abbandono attuale che abbassa la qualità della vita sia di chi ci vive che di chi intende trascorrerci periodi di svago e vacanza".

"Importante la testimonianza di singoli cittadini e delle associazioni – dicono dal comitato –, specialmente quelle di Albinia, che si sono raccontate e hanno espresso disponibilità a lavorare su un progetto organico per l’intero territorio. Si procederà alla distribuzione di un questionario sulla percezione della qualità della vita, che coinvolgerà quindi tutti, che potrà ritornare attraverso canali diretti (social e mail) o tramite i punti di raccolta sul territorio: Libreria Bastogi e Teodori Cornici a Orbetello, Tabaccheria Miralli a Neghelli, Tabaccheria Orbetello Scalo, Libreria Periferica e Martinelli Sport per Albinia".

Fra gli interventi quello di Chiara Serracchiani del gruppo di opposizione in consiglio comunale, "la quale ha testimoniato – dicono dal comitato – un’autocritica sul difficile ruolo che si è trovata a svolgere e le difficoltà a raccordarsi con il tessuto cittadino. Nell’ultima assemblea era presente Leonardo Marras al quale è stato fatto notare come la politica orbetellana sia lontana dai cittadini e dai veri problemi del territorio".

Il prossimo incontro di Orbetello Bene Comune è previsto domani alle 18 all’hotel Vecchia Maremma.