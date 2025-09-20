Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Viareggio
Cronaca
20 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
"Ex Macelli: spazio per musica e un ospedale per gli animali"

Forza Italia svela le proposte per la valorizzazione degli ex macelli "con l’obiettivo di restituire alla città spazi...

Forza Italia svela le proposte per la valorizzazione degli ex macelli "con l’obiettivo di restituire alla città spazi funzionali, socialmente utili e innovativi". Il segretario comunale Vittorio Fantoni ricorda la preziosa attività svolta da oltre vent’anni dall’associazione Il Germoglio, punto di riferimento nel contrasto allo spreco alimentare. "Da questa esperienza – dice – nasce la proposta di creare un vero e proprio Banco Alimentare della Versilia, capace di coordinare e supportare tutte le associazioni del territorio impegnate sul fronte della povertà e del disagio economico. La struttura sarà organizzata come un “supermercato solidale”, in grado di recuperare i cosiddetti prodotti “freschi”, spesso destinati alla spazzatura per motivi di scadenza imminente o deperibilità, e di redistribuirli a chi ne ha bisogno". Un secondo progetto prevede la nascita della Casa della Musica, uno spazio moderno e attrezzato che l’amministrazione comunale metterà a disposizione dei giovani viareggini. "Qui sarà possibile ritrovarsi con i propri gruppi musicali– aggiunge – offrendo finalmente alla città un punto di aggregazione culturale per i tanti appassionati. Non meno importante è il tema del benessere animale. Su proposta della nostra delegata alla tutela degli animali, Maria Anna Saccà, intendiamo procedere con la ristrutturazione del canile comunale e con la realizzazione del primo ospedale pubblico per animali in Versilia aperta a tutte le famiglie, con particolare attenzione a chi ha un Isee basso e non può permettersi cure veterinarie". Il responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Urbanistica, ingegner Stefano Simonetti, ha già raccolto le proposte per inserirle tra le osservazioni da presentare in occasione dell’adozione del nuovo Piano Strutturale.

