"Ex Macelli: spazio per musica e un ospedale per gli animali"

Forza Italia svela le proposte per la valorizzazione degli ex macelli "con l’obiettivo di restituire alla città spazi funzionali, socialmente utili e innovativi". Il segretario comunale Vittorio Fantoni ricorda la preziosa attività svolta da oltre vent’anni dall’associazione Il Germoglio, punto di riferimento nel contrasto allo spreco alimentare. "Da questa esperienza – dice – nasce la proposta di creare un vero e proprio Banco Alimentare della Versilia, capace di coordinare e supportare tutte le associazioni del territorio impegnate sul fronte della povertà e del disagio economico. La struttura sarà organizzata come un “supermercato solidale”, in grado di recuperare i cosiddetti prodotti “freschi”, spesso destinati alla spazzatura per motivi di scadenza imminente o deperibilità, e di redistribuirli a chi ne ha bisogno". Un secondo progetto prevede la nascita della Casa della Musica, uno spazio moderno e attrezzato che l’amministrazione comunale metterà a disposizione dei giovani viareggini. "Qui sarà possibile ritrovarsi con i propri gruppi musicali– aggiunge – offrendo finalmente alla città un punto di aggregazione culturale per i tanti appassionati. Non meno importante è il tema del benessere animale. Su proposta della nostra delegata alla tutela degli animali, Maria Anna Saccà, intendiamo procedere con la ristrutturazione del canile comunale e con la realizzazione del primo ospedale pubblico per animali in Versilia aperta a tutte le famiglie, con particolare attenzione a chi ha un Isee basso e non può permettersi cure veterinarie". Il responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Urbanistica, ingegner Stefano Simonetti, ha già raccolto le proposte per inserirle tra le osservazioni da presentare in occasione dell’adozione del nuovo Piano Strutturale.