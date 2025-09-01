Baiano: "Match molto equilibrato. Ma ci siamo fatti trovare pronti"

LIDO DI OSTIAHa sofferto fino ai rigori. Mister Francesco Baiano ha dovuto sudare fino alla fine per il passaggio del turno. "E’ stata dura – ha detto a fine incontro Ciccio Baiano -, affrontavamo una squadra che ci ha messo in difficoltà. E’ stata molto equilibrata. Siamo andati avanti, poi c’è stata un’ingenuità che può capitare, abbiamo fatto un fallo da rigore. Poi ce ne era uno per noi su Giordani, dove l’arbitro ha sorvolato. Pacini ha fatto tre parate importanti. Ma ci siamo fatti trovare pronti, sull’1-1 potevamo raddoppiare, abbiamo fatto cose giuste. E’ stato giusto il pareggio, siamo stati bravi ai rigori. Ora pensiamo al campionato". Domenica esordio in campionato col Cannara.

"E’ un altro grande obiettivo il campionato – ha concluso il tecnico -, cercheremo di fare il meglio del meglio, giocando partita dopo partita: serve fame e determinazione. Poi con le nostre doti tecniche sperare di vincere le partite".

Qualificazione che soddisfa la società."Abbiamo giocato bene su un campo importante – ha aggiunto il presidente del FollonicaGavorrano Paolo Balloni -. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Loro sono una bella squadra, noi avevamo l’attenuante del campo sintetico. I ragazzi si sono impegnati fino alla fine. Era un banco di prova importante in vista dell’inizio del campionato". E domenica prossima inizia la lunga corsa del campionato. Con una discreta iniezione di fiducia.