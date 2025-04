Auto e bus. Limitazioni sulle isole

Limitazione allo sbarco dei veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri, così come previsto dalla Regione. Fino al 30 settembre sono vietati lo sbarco e la circolazione nell’Isola del Giglio di autobus appartenenti a imprese non aventi la sede legale e amministrativa nell’isola, ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale. Dal 2 al 24 agosto sono vietati lo sbarco e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’isola, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio. Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana; veicoli i cui proprietari non residenti trascorreranno almeno cinque giorni sull’isola e caravan i cui proprietari trascorreranno, con il loro veicolo, almeno quattro giorni nel campeggio dell’Isola; veicoli con targa estera; veicoli al servizio di persone con disabilità. Fino al 1° novembre sono vietati l’afflusso, lo sbarco e la circolazione nell’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell’Isola, comprendendo nel divieto i veicoli delle persone dimoranti, ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio. Sono esclusi dal divieto i veicoli al servizio di persone con disabilità; veicoli adibiti al recupero dei Rsu e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali; veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell’acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, al trasporto di gasolio per centrale elettrica, nonché veicoli commerciali, limitatamente a una giornata lavorativa.