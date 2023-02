Assemblee nazionali e regionali I candidati maremmani

Queste le liste dei candidati all’assemblea nazionale del Partito democratico, collegata a Stefano Bonaccini, per Arezzo, Siena e Grosseto formata da Eleonora Ducci; Gabriele Berni; Lauretta Bianchi; Alberto Bertinelli; Valeria Agnelli; Samuele Cuzzoni; Manuela Pisaniello; Francesco Cibecchini; Cristina Martucci. La lista dei candidati all’assemblea regionale del Partito Democratico della Toscana, collegata alla candidata alla segreteria regionale Valentina Mercanti comprende: Davide Bartolini, Gabriella Capone; Giacomo Manni; Elena Menghini; Cristiano Vadi; Daniela Piandelaghi; Marcello Periccioli; Grazia Vatti; Samuele Pii; Monica Fanciulli; Roberto Creatini; Cristina Guarnini; Mario di Traglia; Anna De Santis.

Nella lista per Elly Schlein, per l’elezione della Assemblea Nazionale del Partito Democratico, nel collegio Arezzo-Grosseto-Siena i canditati sono Cristian Marchini e Livia Ceccobelli. Nella lista di Emiliano Fossi, per l’elezione della assemblea regionale del Pd toscano per il collegio di Grosseto ci saranno Barbara Pinzuti, 47 anni, insegnante, Federico Badini, 29 anni, libero professionista di Castel Del Piano; Lidia Bai, 66 anni, presidente Parco Minerario Colline Metallifere, di Massa Marittima, Manuele Bartalucci, 33 anni, impiegato, consigliere comunale di Grosseto, Monica Paffetti; 60 anni, medico di Orbetello; Cosimo Garofalo, 22 anni, studente universitario di Grosseto, Teresa Bartoli, 68 anni, giornalista, di Scansano; Lorenzo Zambernardi, 24 anni, insegnante di Castiglione della Pescaia; Lucia Tosini, 59 anni, insegnante di Roccalbegna; Marco Donati, 40 anni di Grosseto; Tiziana D’Amato, 49 anni, funzionario Ministero della Giustizia, di Grosseto, Giulio Querci, 37 anni, magazziniere, di Gavorrano; Erica Frezza, 24 anni, studente, di Grosseto; Rodolfo Bassi, 52 anni, dirigente Asl Toscana di Orbetello.