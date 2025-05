Area.Zero, passo avanti. Via Genova e via Senese. Sì alla riqualificazione

GROSSETOUn altro passo in avanti per la riqualificazione di via Genova e dei due incroci di via Senese. La giunta comunale guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di riqualificazione di questa area produttiva grossetana e l’adeguamento degli accessi su via Senese, dichiarando nel contemporaneo la pubblica utilità dell’opera. È qui che pulsa il cuore del manifatturiero grossetano ed è qui che si trovano eccellenze del settore. In via Genova, una dopo l’altra, si sono insediate industrie importanti e anche dopo la crisi di Eurovinil e di Mabro, la zona ha continuato ad essere un’area attrattiva per le imprese. Continuano oggi ad essere presenti ad esempio Eurovinil, Toscano, Noxerior e ha un progetto in questa zona anche la ’Rrd’. Un manufatturiero importante che è in buona compagnia perché in questa area sono presenti anche molti artigiani, cooperative e altre realtà che erogano servizi per la città. Il progetto, denominato da Confindustria come "Area.Zero" è finanziato con risorse Fsc 2021–2027 nell’ambito dell’ Accordo per la coesione tra Regione Toscana e Governo, per un importo complessivo di un milione e 400 mila euro circa, finanziato in parte anche dal Comune di Grosseto. Per il capoluogo maremmano quest’area rappresenta dunque un punto attrattivo ma ha bisogno di un contesto diverso dall’attuale ed è per questo che l’intervento di riqualificazione è di estrema attualità. Soddisfatti dell’approvazione del progetto di fattibilità il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi che commentano:"L’approvazione – spiegano Vivarelli Colonna e Ginanneschi - della fattibilità tecnico-economica rappresenta un traguardo obbligato per dare seguito al passaggio fondamentale di avvio delle fasi successive di progettazione esecutiva e affidamento dei lavori. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area produttiva, favorendo sviluppo, sicurezza e attrattività per il tessuto economico locale". L’area interessata è tutta quella che riguarda la via senese all’imbocco di via Genova. Area piuttosto grande che deve facilitare accesso all’area di tir e bilici. Saranno soluzioni progettuali dedicate alla viabilità e adeguate per un futuro sviluppo dell’area. Un intervento insomma che dovrebbe oltre che riqualificare l’area e agevolare la logistica, anche migliorare l’attrattività imprenditoriale della città. "Si tratta di un’opera fortemente voluta e richiesta da questa Amministrazione nelle sedi opportune – dichiara l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi –. È importante sottolineare come il finanziamento deriva da risorse statali, stanziate dal Governo e successivamente trasferite alla Regione Toscana per la programmazione degli interventi. Il ruolo centrale dell’Esecutivo nazionale è stato determinante per poter mettere a terra un’infrastruttura strategica – conclude Rossi – che risponde a un’infrastruttura concreta del nostro territorio, rafforzando la capacità insediativa dell’area e sostenendo il comparto produttivo locale".Nicola Ciuffoletti